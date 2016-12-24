На Х Петербургском международном газовом форуме обсудили программу догазификации Мордовии

7 октября на площадке X юбилейного Петербургского международного газового форума состоялась рабочая встреча Главы Республики Мордовия Артёма Здунова, заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталия Маркелова, члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Геннадия Сухова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. В ходе встречи обсуждалась газификация республики, платежная дисциплина потребителей региона и вопросы финансирования строительства газораспределительных сетей.

Было отмечено, что по программе догазификации в Мордовии на сегодня подано более 800 заявок, при этом количество домовладений и объектов, которые могут претендовать на это – около 2,5 тысячи. Напомним, что в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина разработана программа догазификации, включающая подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан, а также подключение объекта капитального строительства. Мордовия совместно с газовой компанией реализует этот проект, Артём Здунов отметил её значимость для региона и поблагодарил руководителя «Газпром межрегионгаз» за эффективное взаимодействие. «Это одно из главных направлений работы сегодня, и мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить газом жителей всех уже газифицированных населенных пунктов»,- сказал руководитель республики.

В соответствии с программой развития газоснабжения и газификации Республики Мордовия ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы компания построит межпоселковые газопроводы для газификации 39 сельских населенных пунктов в 12 районах — Атяшевском, Большеберезниковском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Старошайговском, Темниковском и Чамзинском. Также будет проведено техническое перевооружение газораспределительной станции № 2 в Саранске. В результате реализации пятилетней программы к 2026 году технически возможную сетевую газификацию Республики Мордовия планируют полностью завершить.