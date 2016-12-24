Артём Здунов подписал соглашение о развитии рынка газомоторного топлива в Мордовии

Репортер

Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива подписано  7 октября  Правительством Республики Мордовия и ООО «Газпром газомоторное топливо» на площадке  X Петербургского газового форума.

Подпись под документом, предусматривающим повышение экономической эффективности и надежности энергетического обеспечения транспортного комплекса, поставил Глава Республики Мордовия Артём Здунов и генеральный директор компании «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин. 

Суть соглашения в том, что стороны договариваются о реализации комплекса мероприятий по расширению использования в Мордовии природного газа в качестве моторного топлива, в том числе в рамках механизма государственно-частного партнерства -  на пассажирском автомобильном транспорте, спецтранспорте, коммунальной и сельскохозяйственной технике. Принято решение синхронизировать усилия сторон по строительству и вводу в эксплуатацию объектов газозаправочной инфраструктуры, переоборудованию техники на природный газ, приобретению техники заводского исполнения, работающей на природном газе.

Комментируя подписание соглашения, Артём Здунов подчеркнул, что республика заинтересована в реализации совместных проектов. «Мы давно и плодотворно работаем   по множеству направлений взаимодействия, и это очень значимо для региона. Соглашение о расширении использования газомоторного топлива, в первую очередь, дает возможности для  повышения экономической эффективности, надежности энергообеспечения нашего транспортного комплекса. Второй аспект - возможность снижения негативного воздействия на окружающую среду, а это на сегодня важнейший фактор создания в республике комфортных условий для проживания», - отметил руководитель Мордовии.

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