Жители Мордовии смогут принять участие в марафоне #ТолстойLIVE

20 октября 2021 года на платформах «ВКонтакте» и TikTok пройдет уникальный 11-часовой прямой эфир. Принять участие может каждый не зависимо от возраста и места проживания. Вместе с известными актёрами театра, кино, певцами и звёздами Инстаграма жители разных стран и городов прочтут отрывки из произведения Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность». Участники не только смогут громко заявить о своих талантах всему миру, но и выиграть Apple iPhone 13.

Уникальный чтецкий марафон #ТолстойLIVE запускает крупнейший проект по поддержке и популяризации чтения в России и за рубежом — фонд «Живая классика». Акция объединит участников из 80 стран мира и 85 городов России. Вместе со звездами телеведущим Вячеславом Манучаровым, актером Владом Канопкой, певицей Евой Власовой, певицей Дианой Арбениной, композитором Виктором Дробышем и блогерами Виолеттой Чиковани, Дашей Боровик и Ариной Ростовской они прочтут хорошо известную всем со школьной скамьи повесть Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность» и докажут, что классическая литература – это не скучно!

Участников будут выводить на экран в режиме онлайн на фоне местной достопримечательности, так что зрители смогут отследить географию проекта. В течение всего марафона на экране будут появляться вопросы о жизни и творчестве Льва Толстого. Чем больше правильных ответов – выше шанс выиграть Apple iPhone 13. Победитель будет определен по окончании эфира. Каждый участник получит памятный диплом об участии в международном проекте и популяризации творчества русского писателя-классика.

Зарегистрироваться для участия может любой желающий — нужно заполнить форму до 14:00 (по Мск) 13 октября: https://forms.gle/z4YaWgg4jwFhm7Br5. Всем участникам марафона придет специальная памятка с правилами участия и подготовки к нему.

Для платформы TikTok — это первый читательский проект, который меняет представление о площадке, как о платформе с короткими роликами. В дальнейшем TikTok планирует продолжить работу с классической литературой и создавать челленджи, марафоны и конкурсы с читательскими организациями. После окончания марафона посмотреть чтения можно будет на платформе ВКонтакте.

Марафон реализуется Фондом «Живая классика» под патронатом Министерства Просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.