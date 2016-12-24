Артём Здунов ознакомил вице-премьера Правительства РФ Викторию Абрамченко с продукцией мордовских фермеров

6 октября в рамках ежегодной Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2021» экспозицию сельскохозяйственной продукции Мордовии посетили Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко и Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Экскурсию для них провели Глава Мордовии Артём Здунов и Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров.



Павильон Республики Мордовия площадью порядка 60 квадратных метров отличался большим разнообразием ассортимента. Здесь была представлена, уже ставшая визитной карточкой, мясная переработка от МПК «Атяшевский», молочная продукция от «Хорошего дела», напитки от ЛВЗ «Саранский» и даже спортивное питание.



Глава республики поблагодарил вице-премьера и Минсельхоз за поддержку проектов Мордовии и рассказал о ближайших планах региона. «Сейчас мы содержим 360 тыс. свиней. Это число планируем довести до миллиона, потому что видим здесь очень хороший рынок сбыта», - сказал Артём Здунов.



Виктория Абрамченко обратила внимание, что это очень перспективное и прибыльное направление. Но при этом большое внимание нужно уделять противоэпизоотическим мероприятиям, в частности - борьбе с АЧС.

Артём Здунов рассказал и о традиционных для региона достижениях в последние годы. Уже долгое время Мордовия занимает лидирующие места по производству яиц и молока на душу населения.

Республика полностью обеспечивает свой потребительский спрос на рынке по мясу, молоку, яйцу и овощам. За два года увеличилось количество наименований переработки с 500 до 800 единиц. Кроме того, регион реализует свою продукцию в другие субъекты. Доля вывоза по отдельным ее видам составляет от 40 до 80% от объемов производства. Производимая продукция представлена во всех регионах России – от Калининграда до Камчатки. Объем экспорта за 2020 год составил 30,4 млн. долларов США, в том числе в страны дальнего зарубежья – порядка 15 млн. долларов США, в страны СНГ - 15,5 млн. долларов США.



Также продукция многих хозяйств используется в школьном питании напрямую от поставщиков. Благодаря этому удалось снизить его стоимость и повысить качество блюд.



Обсудили поручение Президента РФ Владимира Путина по расширению рынка сбыта мордовской продукции на территории страны. Дмитрий Патрушев сказал, что одним из ключевых факторов в этом направлении является создание регионального бренда и его продвижение. «Я вам рекомендую обязательно заявляться на конкурсе «Вкусы России». Уверен, вы сможете продемонстрировать все свои достижения», - сказал Министр сельского хозяйства РФ.



Глава Мордовии рассказал гостям и об ЭКО-продукции, представленной на выставке, производители которой - небольшие фермерские хозяйства. «Их плюс в том, что это экологически чистый продукт, выращенный на родной земле без какой-либо химии. Товары без проблем проходят европейскую сертификацию», - сказал Артём Алексеевич.



Виктория Абрамченко и Дмитрий Патрушев отметили профессиональный уровень работы Мордовии в агропромышленном секторе и пожелали руководителю региона успехов в дальнейшем развитии сельского хозяйства.