Руководящие лица

Владимир Сидоров назначен на должность

Председателя Правительства Республики Мордовия

5 октября Главой Республики Мордовия подписан Указ о назначении на должность Председателя Правительства РМ Владимира Сидорова.

Владимир Николаевич Сидоров родился в 1962 году в селе Кучкаево Большеигнатовского района Мордовии, и вся его трудовая биография связана с родной республикой.

Закончив Мордовский госуниверситет по специальности «Механизация сельского хозяйства», пришел на работу в АПК, с которым связана большая часть его карьеры. За 10 лет работы в колхозе «Первомайский» Лямбирского района прошел путь от начальника молочного комплекса до главного инженера-механика.

Параллельно получил второе высшее образование по специальности «Планирование сельского хозяйства». Затем еще почти 10 лет работал руководителем сельскохозяйственных кооперативов «Пригородное» и «Первомайский».

После этого возглавил Кемлянский аграрный колледж, получив опыт работы в сфере образования.

С 2005 по 2008 гг. был главой Ардатовского муниципального района. С 2008 года работает в Правительстве республики, и неизменно курирует отрасль сельского хозяйства, сначала в статусе Заместителя Председателя Правительства, а затем первого вице-премьера.

С февраля 2021 года на Владимира Сидорова было возложено исполнение обязанностей Председателя Правительства Республики Мордовия.

Награды и звания: Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Мордовия; Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации; награжден знаком отличия «За самоотверженный труд», орденами Славы II и III степени.

Игорь Фрейдин назначен Первым заместителем

Председателя Правительства Республики Мордовия



Указом Главы Республики Мордовия от 5 октября 2021 года Первым заместителем Председателя Правительства РМ назначен Игорь Витальевич Фрейдин.



Игорь Витальевич родился в 1974 году в Саранске. Закончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Механизация сельского хозяйства», кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал на ОАО «Электровыпрямитель» в Саранске, затем работал на предприятиях в сфере строительства и промышленного производства. Позже работал на руководящих должностях ФГУ «Ространсмодернизация», Тувинской энергетической промышленной корпорации, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Морского торгового порта «Лавна». С января текущего года работал заместителем генерального директора по стратегическому развитию ООО «Турбоэнергоремонт». Награжден Почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации.

Наталья Таркаева назначена Заместителем Председателя Правительства Мордовии,

курирующим финансово-экономический блок



Глава Республики Мордовия Артём Здунов 5 октября подписал Указ о назначении Таркаевой Натальи Александровны Заместителем Председателя Правительства Республики Мордовия, в ведении которого находится финансово-экономическая сфера региона.



Наталья Александровна в 2001 году закончила Казанский государственный университет по специальности «Менеджмент», в 2005 г. по специальности «Юриспруденция». Работала начальником отдела координации взаимоотношений предпринимателей с органами государственной власти, местного самоуправления, крупным бизнесом и некоммерческими организациями Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. Затем - заместителем Председателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, заместителем Министра экономики Республики Татарстан. С декабря 2020 года – исполняла обязанности Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия.

Государственные награды и поощрения: памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 г. в г. Сочи»; Благодарность Министра экономического развития Российской Федерации; Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан»; Благодарность Президента Республики Татарстан, 2018 г.

Галина Лотванова назначена Заместителем Председателя Правительства Мордовии,

курирующим социальную сферу



5 октября Указом Главы Республики Мордовия Галина Лотванова назначена на должность Заместителя Председателя Правительства Мордовии, курирующего социальную сферу.

Галина Алексеевна родилась в селе Атемар Лямбирского района Мордовской АССР. Закончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «География», кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начала в Саранской средней школе №30, работала пионер-вожатой Всероссийского пионерского лагеря «Орленок», была на комсомольской и партийной работе.

С 1991 года - директор средней школы №25, с 1996 года - начальник городского управления образования, заместитель главы администрации городского округа Саранск - директор Департамента по социальной политики.

С 2013 года - управляющий ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия. С 2015 года - Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия, с февраля текущего года исполняла обязанности Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия.

Награды и поощрения: Почетная Грамота Республики Мордовия; Почетный работник общего образования Российской Федерации; Заслуженный работник органов местного самоуправления Республики Мордовия; орден Славы III и II степени.

Инсаф Хайруллин назначен Заместителем Председателя Правительства Мордовии,

курирующим сферу строительства

5 октября Указом Главы Республики Мордовия Инсаф Хайруллин назначен Заместителем Председателя Правительства Мордовии, сфера ответственности которого – строительство.



Инсаф Рашитович родился в 1970 году в Казани. В 1997 г. закончил Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2006 г. Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», кандидат экономических наук.



Начал трудовую деятельность на Казанском заводе «Электроприбор», затем прошел службу в Вооруженных силах, работал в инвестиционно-финансовых компаниях, с 1999 года - в Государственном внебюджетном жилищном фонде при Президенте Республики Татарстан. С 2005 года - заместитель Министра экономики и промышленности Республики Татарстан, заместитель Министра экономики Республики Татарстан. С 2010 года - Первый заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. С 2020 года - заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан. С апреля 2021 года - исполняющий обязанности Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия.

Государственные награды и поощрения: Почетная грамота Министерства регионального развития Российской Федерации; Почетная грамота Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации; Благодарность Федерального агентства железнодорожного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации; медаль МЧС России «За содружество во имя спасения»; Благодарность Министра транспорта Российской Федерации; Благодарность Президента Республики Татарстан.

Раиса Цыбизова назначена Заместителем Председателя Правительства Мордовии,

курирующим сельское, лесное хозяйство и ветеринарию



5 октября Указом Главы Республики Мордовия на должность Заместителя Председателя Правительства Республики Мордовия, курирующего сельское, лесное хозяйство и ветеринарию назначена Раиса Цыбизова.



Раиса Михайловна родилась с 1976 году в совхозе Красный Узел Ромодановского района Мордовской АССР. В 2002 году закончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «История», в 2004 году - Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «Юриспруденция», в 2016 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии кадрового обеспечения агропромышленного комплекса по направлению «Экономика и менеджмент организации».

Трудовую деятельность начала специалистом-юрисконсультом отдела аграрных преобразований и правового обеспечения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. С 2016 года - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, с декабря 2020 года исполняла обязанности Первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.

Игорь Чадов назначен Заместителем Председателя Правительства

- Министром ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии



Указом Главы Республики Мордовия 5 октября Чадов Игорь Анатольевич назначен на должность Заместителя Председателя Правительства - Министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия.



Игорь Анатольевич родился в 1975 году в Саранске. Закончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальностям «Энергообеспечение предприятий» и «Бухгалтерский учёт и аудит». В 2010 году закончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начал в качестве рабочего в технической фирме «ВАТТ», с 2011 года - Генеральный директор ЗАО-техническая фирма «ВАТТ». С 2016 года - Заместитель Председателя Правительства - Министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты РМ. С февраля текущего года исполнял обязанности Заместителя Председателя Правительства - Министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты РМ.

Государственные награды и поощрения - Благодарность Министра энергетики Российской Федерации, знак отличия «За самоотверженный труд».

Александр Герасин назначен Заместителем Председателя Правительства Мордовии,

ответственного за взаимодействие с правоохранительным блоком



5 октября Указом Главы Мордовии Артёма Здунова Заместителем Председателя Правительства Республики Мордовия, ответственного за взаимодействие с правоохранительным блоком, назначен Герасин Александр Анатольевич.



Александр Анатольевич родился в 1962 году в Донецкой области. Закончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР им. Моссовета и Северо-Западную академию государственной службы.



Служил на офицерских должностях в пограничных войсках, трудился в органах государственной безопасности. С 1996 года - заместитель генерального директора ООО «Северфлотснаб» (г. Санкт-Петербург). Работал в Управлении внешнеэкономических связей Госкомитета Российской Федерации по рыболовству, заместителем генерального директора ООО «Северфлотснаб», органах государственной охраны (ФСО России). С декабря 2017 года работал заместителем начальника Аналитического центра Службы безопасности ГУП «Московский метрополитен».



Имеет государственные и ведомственные награды ФСО России, ФСБ России, МВД России и МЧС России.