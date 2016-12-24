Правительство Мордовии возглавил Владимир Сидоров

«Путевка» на зону и штраф под 9 миллионов
В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
На второй сессии Госсобрания РМ его кандидатуру на согласование депутатов внёс Глава РМ Артём Здунов. Народные избранники инициативу поддержали.
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В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
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