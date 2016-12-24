В Мордовии медики пострадали в нетипичном ДТП

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Питерские налетчики устроили в Саранске криминальный маскарад
По информации Госавтоинспекции республики, 3 октября в Лямбирском районе Мордовии в результате нетипичного ДТП пострадали медицинские работники. Около 23 часов на дороге «Саранск – Ромоданово - Б.Игнатово» 51-летний водитель автомашины «Тойота Рав 4» не заметил стоявшую на трассе автомашину «ВАЗ-2110» и совершил с ней столкновение. Отечественная легковушка незадолго до этого попала в аварию, рядом с ней помощь пострадавшим оказывали медицинские работники. От удара иномарки «Ваз-2110» отбросило на медиков - 59-летнюю женщину и 57-летнего мужчину. В результате с различными травмами они были доставлены в Республиканскую клиническую больницу №4. Водитель японского кроссовера находился за рулем в трезвом состоянии.
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