В Саранске приступают к ремонту нового участка дороги по улице Титова

Как сообщает городская Администрация, с 07:00 5 октября до 20:00 7 октября будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Титова от ул. Мичурина до ул. Коммунистической.



Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).