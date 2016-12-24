В Саранске приступают к ремонту нового участка дороги по улице Титова

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Как сообщает городская Администрация, с 07:00 5 октября до 20:00 7 октября будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств по ул. Титова от ул. Мичурина до ул. Коммунистической.

Исключение составят спецмашины (правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС, аварийных служб).

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