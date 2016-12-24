Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены

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Массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. Об этом заявила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

«По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», - сказала Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Эту информацию передает РИА Новости.

При этом Анна Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.

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