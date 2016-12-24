В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу

В субботу, 2 октября, Глава Республики Мордовия Артём Здунов в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, ходе вакцинации от COVID-19, функционирования региональной системы здравоохранения, контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Эпидемиологическая ситуация в республике крайне сложная. Ежедневно наблюдается фаза активного роста числа новых больных, на текущий день оно превысило 80 человек. Распространение заболевания идет быстрыми темпами. Одной из главных причин руководитель республики назвал полное несоблюдение требований, прописанных в Указе Главы РМ.

«Глядя на фото, предоставленные нашим контрольным управлением с объезда точек общепита, торговых центров, административных зданий, объектов транспортной инфраструктуры и промышленности, складывается впечатление, что в городе и республике ничего не происходит! Я имею в виду – коронавирусную инфекцию и связанную с ней смертельную опасность. Маски вообще перестали носить. Официанты без масок, водители и пассажиры в общественном транспорте – без масок, в торговых центрах – никто не проверяет, не делают замечаний. Люди становятся разносчиками инфекции, сами того не подозревая. Но, ситуация складывается так, что время уговоров окончено – мы вновь должны предпринять серьезные коллективные меры противодействия инфекции», - сказал Артём Алексеевич.

В ковидные госпитали поступает около 200 новых пациентов ежедневно. На сегодня там находится 2146 человек. И.о. заместителя Председателя Правительства РМ Галина Лотванова доложила: «За неделю заболеваемость людей возрастной категории 65+ увеличилась почти на треть и это очень тяжелые больные. Мы вынуждены открыть дополнительно 697 коек – это 4 стационара: Зубова Поляна, Ромоданово, офтальмологическая больница и поликлиника №2 с филиалом в Лямбире. На сегодня действует 2500 коек для лечения коронавирусных больных в 16 лечебных учреждениях. На базе 3 поликлиники РКБ №5 открыт круглосуточный КТ-центр. С субботы возобновила работу по экстренной доставке тяжелобольных пациентов санитарная авиация».

Медицинская статистика показывает, что иммунизация – единственный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни. Из всех привитых двумя компонентами вакцины заболели всего 1,6% человек. А в тяжелой форме болезнь протекала у 0,04%, что ничтожно мало. О необходимости неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований говорил и.о. министра здравоохранения РМ. С его слов, система находится в критическом положении. «Мы не справимся, если не прервётся цепочка заражения инфекцией. Медицинские работники находятся в физическом и моральном истощении. Делается всё, чтобы поддержать их, создать максимально комфортные условия работы. Но уровень госпитализации приближается к пиковым значениям второй волны. Резерв коечного фонда у нас ограничен. То, что я вынужден констататировать критичность ситуации и при этом –полное несоблюдение большинством санитарно-эпидемиологических ограничений - просто не укладывается в голове», - возмутился Олег Маркин.

Чтобы переломить существующую ситуацию, региональным штабом принят ряд решений. С 4 октября вводятся новые противоэпидемические меры и усиливается контроль за соблюдением уже действующих ограничений. Главам муниципалитетов и надзорным органам поручено организовать контроль за неукоснительным исполнением всех санитарно-эпидемиологических требований, введенных Указом Главы Мордовии на территории республики. Это означает, что будут возобновлены рейды по проверке масочно-перчаточного режима на объектах торговли, общепита и транспорта, а также в офисах и на производстве. Работа кафе и ресторанов будет ограничена до 23-00. Запрещены мероприятия в общепите с большим количеством присутствующих, рекомендовано отказаться от массовых мероприятий. Нахождение детей до 15 лет в торговых центрах должно контролироваться взрослыми. Работодателям рекомендовано работников возрастной категории 65+ и беременных женщин отправить на удаленный режим сроком на 10 дней.