В Мордовии растет заболеваемость и смертность от коронавируса

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Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
Как сообщает региональный оперативный штаб, за минувшие сутки в республике выявлено 82 новых случаев коронавируса. Соответственно, 53 человека выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по Мордовии за день зафиксировано сразу 4 новых летальных случая. Скончался мужчина 1971 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
Скончалась женщина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1946 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончался мужчина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.
По данным на 2 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 146 человек на стационарном лечении;
- 2 082 человека под наблюдением дома.
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Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
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