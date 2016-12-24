В Мордовии растет заболеваемость и смертность от коронавируса

Как сообщает региональный оперативный штаб, за минувшие сутки в республике выявлено 82 новых случаев коронавируса. Соответственно, 53 человека выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по Мордовии за день зафиксировано сразу 4 новых летальных случая. Скончался мужчина 1971 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

Скончалась женщина 1939 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончалась женщина 1946 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.

Скончался мужчина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония.

По данным на 2 октября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 146 человек на стационарном лечении;

- 2 082 человека под наблюдением дома.