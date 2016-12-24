Артём Здунов выступил на Глобальном форуме креативных территорий

1 октября Глава Республики Мордовия Артём Здунов принял участие в Глобальном форуме креативных территорий, который проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. При поддержке Минпроторга РФ и Совета Федерации участники форума обсуждают развитие государственно-частного партнерства в сфере развития народных традиций и художественных промыслов. На мероприятии презентуют наиболее успешные международные и российские практики развития креативных городов и туристических кластеров.



Артём Здунов выступил на пленарном заседании «Философия развития креативных территорий», где под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова обсуждали развитие территорий, которые являются носителями так называемого «культурного кода», традиций старины и коренных народов России. Один из таких регионов – Мордовия. Финансирование предусмотрено через проект Минпромторга по поддержке территорий сохранения и развития традиций и укладов бытования (ТЕТРА). Пилотная реализация уже запущена в Нижегородской области.



Руководитель Мордовии отметил, что есть четкий план работы в этом направлении в тесном взаимодействии с Нижегородской областью. «Нам важно понять все технологии реализации проектов. Мы будем подробно изучать взаимодействие с ТЕТРА и отрабатывать у себя. В Мордовии 40% жителей проживают на селе. Аграрный сектор у нас обладает невероятными технологиями. Такого же уровня условия необходимо создавать и для комфортной жизни сельского человека. В этом есть хороший экономический потенциал», - подчеркнул Артём Алексеевич.



Механизм поддержки мест традиционного бытования народных художественных промыслов подходит населенным пунктам с численностью не более 100 тыс. человек. Присвоение статуса ТЕТРА позволяет сконцентрировать на территории различные инструменты государственной поддержки в целях развития этих территорий.