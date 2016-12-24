Горячие линии Управления Росреестра по Республике Мордовия в октябре

5 октября на вопросы банкротства юридических и (или) физических лиц ответит начальник отдела кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Кривовичева Татьяна Николаевна по номеру 8 (8342) 23-32-97. На вопросы кадастровой оценки объектов недвижимости ответит заместитель начальника отдела Переведенцева Галина Николаевна по номеру 8 (8342) 47-35-91

15 октября на вопросы государственной регистрации прав на объекты недвижимости ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Журавлева Ольга Николаевна по номеру 8 (8342) 23-24-18

21 октября на вопросы сведений ЕГРН ответят начальник отдела ведения ЕГРН Пьянзина Ольга Викторовна по номеру 8 (8342) 47-04-02, заместитель начальника отдела Макарова Светлана Ивановна по номеру 8 (8342) 24-68-15

29 октября на вопросы государственного кадастрового учета объектов недвижимости ответит главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Конунова Мария Владимировна по номеру 8 (8342) 23-24-19

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