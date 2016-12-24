Горячие линии Управления Росреестра по Республике Мордовия в октябре

«Вы заражаете энергией и оптимизмом!»
Артём Здунов принял участие в торжестве по случаю 55-летнего юбилея студенческих отрядов Мордовии
5 октября на вопросы банкротства юридических и (или) физических лиц ответит начальник отдела кадастровой оценки недвижимости, землеустройства и мониторинга земель, по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Кривовичева Татьяна Николаевна по номеру 8 (8342) 23-32-97. На вопросы кадастровой оценки объектов недвижимости ответит заместитель начальника отдела Переведенцева Галина Николаевна по номеру 8 (8342) 47-35-91
15 октября на вопросы государственной регистрации прав на объекты недвижимости ответит заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Журавлева Ольга Николаевна по номеру 8 (8342) 23-24-18
21 октября на вопросы сведений ЕГРН ответят начальник отдела ведения ЕГРН Пьянзина Ольга Викторовна по номеру 8 (8342) 47-04-02, заместитель начальника отдела Макарова Светлана Ивановна по номеру 8 (8342) 24-68-15
29 октября на вопросы государственного кадастрового учета объектов недвижимости ответит главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Конунова Мария Владимировна по номеру 8 (8342) 23-24-19
Все горячие линии пройдут с 9.00 до 12.00 часов
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов принял участие в торжестве по случаю 55-летнего юбилея студенческих отрядов Мордовии
В Саранске состоялась первая сессия Госсобрания РМ нового созыва
Владимир Путин принял важнейшие решения для развития Мордовии
Верховный суд Мордовии рассмотрит ходатайство по делу американского шпиона
В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета
Для достижения коллективного иммунитета в Мордовии остается привить от коронавируса 82 тысячи жителей
Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
В Мордовии обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом
Мошенники вытянули у 71-летнего старика 2,5 миллиона рублей и намеревались еще глубже загнать его в долговую яму
В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше