Власти республики планируют включить музеи Мордовии в единый туристический маршрут

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1 октября Глава Республики Мордовия Артём Здунов принял участие в совещании по повышению культурной привлекательности музеев ПФО, который прошел в рамках проекта «Музейные маршруты России». С представителями туриндустрии и музейного сообщества обсудили формирование региональных брендов и стимулирование внутреннего туризма.
Артём Здунов отметил, что Саранск вошел в число 10 городов, который принимают проект «Музейные маршруты России». Это большая честь для региона. «Сейчас идет настоящая борьба за умы и внимание молодежи. Учреждения культуры активно включились в эту работу. Кроме стандартных краеведческих у нас есть музеи, например, деревянной игрушки или валенок. Активное продвижение в интернете в конечном итоге обратится хорошими продажами. Наша задача – объединить их все в единый туристический маршрут», - сказал Глава Мордовии.
Заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Наталия Чечель отметила, что требования у туристов в последние годы значительно повысились, но Мордовия в этом плане остается крайне привлекательным регионом. «Здесь прекрасная инфраструктура: есть гостиницы и хорошая сеть общепита. Кроме того, турист захочет увезти с собой на память не магнит на холодильник, а что-то интересное и полезное. Народные промыслы в республике представлены очень ярко. Можно сказать, что вы являетесь одними из лидеров креативной индустрии», - отметила Наталия Чечель.
Участники круглого стола обсудили механизмы привлечения туристов. Кроме того, была поднята важная тема включения региональных, муниципальных и частных музеев в брендовые туристические маршруты.
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