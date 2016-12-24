В Мордовии 6 октября будет проведена комплексная проверка системы оповещения населения

В Мордовии 6 октября 2021 года в период с 10.40 до 10.45 будет проведена комплексная проверка готовности к применению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с применением уличной звукофикации и сети цифрового эфирного телерадиовещания.

Звучание электросирен означает сигнал гражданской обороны - «Внимание всем!»

Услышав звучание электросирен, необходимо включить радио и телевизионные приемники на каналы местного телерадиовещания и прослушать информационное сообщение. Просим вас действовать в соответствии с полученной информацией, и сохранять порядок и спокойствие.

Напоминаем, проводимые мероприятия носят учебный характер.