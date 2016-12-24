В Мордовии 6 октября будет проведена комплексная проверка системы оповещения населения

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15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
В Мордовии 6 октября 2021 года в период с 10.40 до 10.45 будет проведена комплексная проверка готовности к применению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с применением уличной звукофикации и сети цифрового эфирного телерадиовещания.
Звучание электросирен означает сигнал гражданской обороны - «Внимание всем!»
Услышав звучание электросирен, необходимо включить радио и телевизионные приемники на каналы местного телерадиовещания и прослушать информационное сообщение. Просим вас действовать в соответствии с полученной информацией, и сохранять порядок и спокойствие.
Напоминаем, проводимые мероприятия носят учебный характер.
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15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей
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