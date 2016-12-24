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В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
Как сообщает Минкульт РМ, 20 проектов из Мордовии победили в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс направлен на развитие творческой среды в регионах, поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Он стал беспрецедентным по отклику – всего по стране было подано 12460 заявок, 89 из них – от нашей республики.
Проекты мордовских участников получат на реализацию в общей сложности почти 22,5 миллиона рублей. Среди них – проект создания в селе Шишкеево Рузаевского района интерактивного музея казачьего быта «Шишкеевский острог», популяризация музыкального искусства мордовского народа фольклорным ансамблем «Торама», проведение фестиваля русских драматических театров «Соотечественники», популяризация истории строительства Сурского оборонительного рубежа и т.д.
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В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
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