Как сообщает Минкульт РМ, 20 проектов из Мордовии победили в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс направлен на развитие творческой среды в регионах, поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Он стал беспрецедентным по отклику – всего по стране было подано 12460 заявок, 89 из них – от нашей республики.

Проекты мордовских участников получат на реализацию в общей сложности почти 22,5 миллиона рублей. Среди них – проект создания в селе Шишкеево Рузаевского района интерактивного музея казачьего быта «Шишкеевский острог», популяризация музыкального искусства мордовского народа фольклорным ансамблем «Торама», проведение фестиваля русских драматических театров «Соотечественники», популяризация истории строительства Сурского оборонительного рубежа и т.д.