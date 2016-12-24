Глава Мордовии Артём Здунов подписал Указ о сложении региональным правительством своих полномочий

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29 сентября Глава Мордовии Артём Здунов подписал Указ «О Правительстве Республики Мордовия». В соответствии со статьей 96 Конституции республики Правительство Мордовии должно сложить свои полномочия, при этом продолжить выполнение своих обязанностей до формирования нового состава. Указ вступил в силу со дня его подписания.

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