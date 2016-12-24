Артём Здунов назначил сенатором от Мордовии в Совет Федерации Сергея Кисляка

«Саранск» крупно проиграл «Родине»
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Одним из первых своих указов после официального вступления в должность Главы Республики Мордовия Артём Здунов наделил полномочиями сенатора, который будет представлять регион в Совете Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и Конституции Республики Мордовия Глава Республики Мордовия Артём Здунов наделил полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Кисляка Сергея Ивановича.
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Футболисты «Саранска» неожиданно крупно уступили в домашней встрече со столичной «Родиной»
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