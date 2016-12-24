Артём Здунов назначил сенатором от Мордовии в Совет Федерации Сергея Кисляка

Одним из первых своих указов после официального вступления в должность Главы Республики Мордовия Артём Здунов наделил полномочиями сенатора, который будет представлять регион в Совете Федерации.



В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и Конституции Республики Мордовия Глава Республики Мордовия Артём Здунов наделил полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Кисляка Сергея Ивановича.