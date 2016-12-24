Артём Здунов назначил сенатором от Мордовии в Совет Федерации Сергея Кисляка

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Одним из первых своих указов после официального вступления в должность Главы Республики Мордовия Артём Здунов  наделил полномочиями сенатора, который будет представлять регион в Совете Федерации. 

В соответствии с Федеральным  законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» и Конституции Республики Мордовия Глава Республики Мордовия Артём Здунов наделил  полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Кисляка Сергея Ивановича.

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