29 сентября в Саранске на заседании первой сессии Государственного Собрания РМ седьмого созыва состоялось вступление в должность Главы Республики Мордовия Артёма Алексеевича Здунова.



Для участия в торжественной церемонии в республику прибыли полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, сенаторы РФ Сергей Аренин и Сергей Кисляк, депутаты Госдумы РФ, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, делегации республики Татарстан, Саратовской и Ульяновской областей, представители мордовских землячеств из 8 регионов, а также известные общественные деятели и спортсмены.



Итоги выборов огласил председатель Центральной избирательной комиссии РМ Александр Косов. Артём Здунов одержал победу, набрав 78,26% голосов. Досрочные выборы Главы Республики Мордовия признаны состоявшимися и действительными.

Артём Здунов принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Конституции РМ: «Клянусь при осуществлении полномочий Главы Республики Мордовия уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Мордовия, законы Республики Мордовия, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, верно служить народу Российской Федерации».

В соответствии с Конституцией РФ и Конституцией РМ Артём Здунов вступил в должность Главы Республики Мордовия.

С поздравительным словом к нему и собравшимся обратился полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.



«Уважаемый Артём Алексеевич, поздравляю Вас с официальным вступлением в должность Главы Республики Мордовия. Ваш высокий профессионализм, энергия и работоспособность позволили за короткий срок заслужить доверие большинства жителей региона, оказавших Вам свою поддержку на выборах. Я уверен, что Ваш многолетний опыт работы в разных субъектах, а также профессионализм и нацеленность на результат Вас и Вашей команды позволят достичь высоких результатов в развитии Мордовии. Здесь серьезный промышленный потенциал, современное высокотехнологичное сельское хозяйство, развитая социальная сфера. Грамотные и решительные действия Вашей команды и весомая поддержка жителей региона позволят Вам принимать взвешенные решения и использовать потенциал республики на благо людей. Главная задача органов власти в ближайшие 5 лет – сделать все, чтобы жизнь людей стала лучше и комфортнее. Основные усилия необходимо направить на решение масштабных задач, поставленных Президентом РФ, в том числе по достижению национальных целей развития России и регионов.

17 сентября Владимир Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии. Их реализация будет способствовать решению проблем с государственным долгом региона, созданию дополнительных возможностей для развития реального сектора экономики, Для видимого улучшения жизни людей, для повышения их благосостояния необходимо, чтобы органы власти, представители федеральных структур, региональное руководство и местное самоуправление работали на один общий результат. Я хочу пожелать Вам, Артём Алексеевич, успехов в новой должности, а Мордовии – развития и процветания», - сказал Игорь Комаров.

Сенатор Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк подчеркнул, что для него большая честь – присутствовать на торжественной процедуре инаугурации. Он зачитал приветственный адрес от Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.



«Вам предстоит решать сложные задачи всестороннего развития Мордовии, способствовать реализации социально-экономического, научного и культурного потенциала республики. Я выражаю уверенность, что ваша неиссякаемая энергия и умение трудиться с полной отдачей будут способствовать эффективной деятельности на этом высоком государственном посту», - сказано в обращении.



Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев от имени депутатов Госдумы РФ подчеркнул, что результаты выборов показали высокий политический вес и авторитет избранного Главы региона. «Избиратели поддержали взятый Вами курс на социально-экономическое развитие Мордовии. Мы уже видели вашу работу 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Вы взяли на себя колоссальную ответственность за будущее нашего региона. Я уверен, что эти годы будут временем перемен и выполнения запроса граждан на повышение качества жизни. С Богом! Мы - ваши верные помощники», - отметил депутат.

Поздравить Артёма Здунова со вступлением в должность Главы региона в Саранск прибыл Губернатор Пензенской Области Олег Мельниченко. «Я обращаюсь к вам от имени братской Пензенской области. Ближе соседа, чем Мордовия у нас просто нет. Мы всегда жили в дружбе и добрососедстве, всегда помогали друг другу. Это длится на протяжении многих десятков лет. Наши отношения мы будем только укреплять», - сказал губернатор.





Почетный гражданин Мордовии Эвир Боксимер обратил внимание, что с приходом на должность Главы Артёма Здунова регион открыл новую страницу своей истории. «Глава республики полон сил. Он прошел отличную школу за время работы на различных должностях. Он сумел приобрести богатый опыт и знания, которые будут направлены на поступательное развитие Мордовии и улучшение благосостояния жителей», - подчеркнул Эвир Боксимер.



Победительница кадрового проекта «Моя Мордовия», учитель биологии Республиканского лицея для одаренных детей Виктория Ушкина поблагодарила Артёма Здунова за проводимую кадровую политику и возможность самореализации у молодежи. «Артём Алексеевич подарил нам уникальную возможность проявить себя, принять участие в конкурсе и победить в честной борьбе. Сейчас мы можем реализовывать актуальные для Мордовии задачи и цели, направленные на ее развитие. В лице участников конкурса вы всегда найдете твердую поддержку, мы готовы вам помогать. Мы верим в вас», - обратилась к Главе Мордовии член экспертного клуба.



Выступая перед собравшимися в зале гостями, Артём Здунов выразил слова благодарности всем жителям республики за оказанное доверие и поддержку, а также руководству страны - за понимание в решении вопросов развития республики.



«Хочу сказать слова особой благодарности Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанное мне доверие, за возможность работать на родной земле. В основе этой работы и первых достижений - огромная поддержка с его стороны. Вступление в должность Главы Республики Мордовия - это большая честь и ответственность, прежде всего, перед жителями региона», - сказал Артём Алексеевич.

«Я благодарю людей за искренность и открытый диалог в ходе наших встреч о проблемах, которые их волнуют. Решение этих проблем, создание комфортной среды для жизни, повышение благосостояния человека, в целом рост экономики республики - вот наш основной приоритет. Работать ради этой благой цели со всеми, кто настроен конструктивно, любит нашу республику вне зависимости от политических взглядов, мы будем и дальше. Главное сегодня - консолидация общества. Мы видим и ценим пристальное внимание федерального центра к Мордовии, к ее проектам развития. Взят курс на финансовое оздоровление, ускоренное социально-экономическое развитие. Прошло меньше года, и мы полностью восстановили доверие Министерства финансов России. Наши планы по урегулированию проблем с госдолгом начали реализовываться. Дано поручение Президента РФ по индивидуальной программе развития Мордовии. В республику возвращаются лучшие кадры. Мы с вами провели масштабный конкурс «Моя Мордовия», улучшаем инвестиционную среду в регионе. И обороты будут только ускоряться. В этом я чувствую вашу полную поддержку и, конечно же, нашего бизнеса, наших объединений предпринимателей», - добавил Глава Мордовии.



«Для тех, кто ещё не определился, не понял до конца, что происходит, кто в угоду личных интересов пытается противопоставить себя интересам республики, кто встал на путь обмана и коррупции, я напоминаю, что ваше личное благосостояние сложилось, во многом, благодаря труду многих поколений людей. Народ Мордовии вправе рассчитывать на достойную жизнь. Поэтому спрос будет соответствующий. А вопросов пока больше, чем ответов. Решать их вместе мне доверил Президент России. Такой ответственностью меня наделили люди, поэтому работать будем открыто, искренне и компетентно. С Божьей помощью! Только вместе и только вперёд! Спасибо», - обратился к залу и зрителям Глава Республики Мордовия Артём Здунов.



Торжественную сессию Государственного Собрания РМ объявили закрытой. Камерный хор исполнил гимн Республики Мордовия.