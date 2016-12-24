Сергей Вдовин, Наталья Долматова и Евгений Тюрин стали заместителями председателя Госсобрания РМ

В Госсобрании Мордовии нового состава у председателя парламента будет три заместителя. Ими станут Сергей Вдовин, Наталья Долматова и Евгений Тюрин. Депутаты приняли такое решение сегодня на первой сессии Госсобрания РМ большинством голосов.