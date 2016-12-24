Сергей Вдовин, Наталья Долматова и Евгений Тюрин стали заместителями председателя Госсобрания РМ

Выборы-2021 в Мордовии: результаты
Центризбирком Мордовии опубликовал предварительные итоги голосования в республике
В Госсобрании Мордовии нового состава у председателя парламента будет три заместителя. Ими станут Сергей Вдовин, Наталья Долматова и Евгений Тюрин. Депутаты приняли такое решение сегодня на первой сессии Госсобрания РМ большинством голосов.
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Центризбирком Мордовии опубликовал предварительные итоги голосования в республике
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