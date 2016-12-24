Петр Тултаев на сессии Госсобрания РМ избран сенатором от Мордовии

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Бывший мэр Саранска Петр Тултаев на сессии Госсобрания РМ избран сенатором от Мордовии. Он будет представлять в Совете Федерации законодательный орган власти республики. Решение было принято депутатами седьмого созыва сегодня большинством голосов.

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