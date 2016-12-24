Владимир Чибиркин избран председателем Госсобрания РМ

Новости

Сегодня, 29 сентября, в Саранске проходит первая сессия нового состава Госсобрания Мордовии. Обновленный депутатский корпус выбрал председателя мордовского парламента.  На это пост вновь избран Владимир Чибиркин.

В ходе сессии также будут избраны заместители председателя Госсобрания РМ, определен состав комитетов и комиссий парламента.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Эх, прокачу!»

В Мордовии хитроумная предпринимательница похитила почти 3 миллиона рублей из бюджета

«Чистая Страна 2.0»

В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»

«Финита ля комедия»

В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»

Территории комфорта

В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше

Афиша на 1 сентября

В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа

1
Заказать рекламу
1
1
1