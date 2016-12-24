Владимир Чибиркин избран председателем Госсобрания РМ

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Сегодня, 29 сентября, в Саранске проходит первая сессия нового состава Госсобрания Мордовии. Обновленный депутатский корпус выбрал председателя мордовского парламента. На это пост вновь избран Владимир Чибиркин.
В ходе сессии также будут избраны заместители председателя Госсобрания РМ, определен состав комитетов и комиссий парламента.
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