22-летний житель Саранска отправится на зону за кражу и мошенничество

В столице Мордовии суд вынес приговор молодому человеку, с легкостью пускавшегося на уголовные «проделки». Самый богатый улов ему принесла примитивная кража смартфона. Весной этого года от 36-летнего горожанина в полицию поступило заявление о хищении у него дорогостоящего телефона «Аpple iPhone 11». Оставшийся без гаджета товарищ пояснил, что у магазина к нему подошел неизвестный парень, который попросил позвонить. Он передал ему смартфон, а сам зашел в торговую точку. Воспользовавшись удобным случаем, «арендатор» растворился в вечерних сумерках вместе с техникой.

Как в дальнейшем выяснили оперативники, 22-летний вор быстренько сдал похищенный «iPhone» в комиссионный магазин, а вырученные деньги потратил.

Спустя пару месяцев деньги от сбагренного в комиссионку смартфона кончились, и молодой житель Саранска заявился в пункт проката велосипедов по улице Коваленко. Там он арендовал на два часа велосипед марки «STELS Navigation 610» стоимостью более 26 тысяч рублей. В тот же день парень сдал транспортное средство в ломбард за 5 тысяч.

Спустя месяц уже вместе с приятелем он заглянул в еще одну прокатную точку - на проспекте 60-летия Октября. Там он арендовал два велосипеда марки «STELS Navigation 610», «STELS Navigation 630» общей стоимостью более 48 тысяч рублей. Во время езды на одном из транспортных средств лопнуло колесо. В результате «арендатор» оставил его в лесу, а второй велосипед сдал в ломбард за 3 тысячи 500 рублей.

Свою вину в совершенных преступлениях молодой человек не отрицал. По приговору суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.