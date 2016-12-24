Жители Мордовии могут оплатить налоги в почтовых отделениях

Почта России доставляет налоговые уведомления жителям республики. Оплатить налоги можно в любом из 350 почтовых отделений на территории региона или на дому во время визита почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

Уведомления об оплате имущественного, транспортного, земельного и других видов налогов приходят заказными письмами, почтальоны вручают их адресатам лично в руки. Получателям, которых в момент доставки не окажется дома, сотрудник почты оставит в почтовом ящике извещение о том, что заказное письмо находится в отделении связи по месту жительства. Если у клиента подключён сервис «Простая электронная подпись», заказное письмо из налогового органа ему выдадут в почтовом отделении без заполнения извещения и предъявления паспорта.

Оплатить налоги можно сразу при получении заказного письма у почтальона (с помощью МПКТ) или в почтовом отделении. Оплата уведомления на почте займёт не более двух минут: клиенту достаточно предъявить бланк уведомления из ИФНС, оператор считает штрих-код и примет необходимую сумму к оплате. Оплатить налог можно и без уведомления, назвав сотруднику почты свой ИНН. Денежные средства в каждом случае поступят на счета налоговой службы в режиме онлайн.

«Осенью, когда уровень заболеваемости возрастает, удобнее и безопаснее всего оплачивать налоги на дому или в офисе во время визита почтальона. При необходимости получить уведомление и оплатить налог на почте мы рекомендуем клиентам пользоваться сервисом «Предварительная запись», это позволит сократить время пребывания в почтовом отделении. Записаться в почтовое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России не менее чем за час до планируемого визита», - отмечает заместитель директора УФПС Республики Мордовия Андрей Кухарев.