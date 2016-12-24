В Саранск доставят Кубок мира по пляжному футболу

Новости

Впервые в столице Мордовии по приглашению Министерства спорта и молодёжной политики РМ, Федерации футбола Мордовии и персонально Главы Мордовии Артёма Здунова главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв представит уникальный трофей – Кубок мира по пляжному футболу, завоеванный меньше месяца назад!

Презентация Кубка состоится в рамках кибертурнира «ARENA Cyber CUP – 2021», гостями которого станут популярные блогеры Герман el Classico, Андрей Сибскана и Виктор Блатов.

После виртуальных баталий на поле «Мордовия Арены» развернётся реальное сражение - Media Match Challenge. Гости столицы Мордовии футбольный клуб блогеров «Амкал» сыграет со Сборной студентов Мордовии.

Трансфер Кубка мира по пляжному футболу: на «Мордовия Арене» с 13:00 до 15:00, с 15:00 в «Radisson Hotel & Congress Center Saransk».
Матч ФК «Амкал» - Сборная студентов Республики Мордовии: 2 октября, начало в 14:00.
Билеты скоро поступят в продажу.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Учебный год

Массовых торжественных линеек 1 сентября в школах Мордовии не будет

«Отличная идея!»

Артём Здунов дал старт в Мордовии всероссийскому культурному проекту «Пушкинская карта»  

Афиша на 1 сентября

В столице Мордовии на День знаний подготовлена обширная развлекательная и познавательная программа

«Будет сидеть!»

Экс-руководителя  Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения

«Ускоряйтесь в эти дни!»

В Администрации Саранска держат на контроле подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону

1
Заказать рекламу
1
1
1