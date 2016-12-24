В Саранске по факту разбойного нападения на 16-летнюю девушку возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело по статье «Разбой» по факту разбойного нападения в Саранске на 16-летнюю девушку и хищения у нее имущества неизвестным.

По предварительным данным, днем 24 сентября 2021 года на улице неподалеку от дома 24 по улице Лихачева в неизвестный мужчина напал на потерпевшую, несколько раз ударив по голове, и похитил у нее мобильный телефон и сумочку. После чего скрылся с места происшествия. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

В соцсетях саранской локации об этом инциденте было указано более эмоционально:

«Бил девочку 16-ти летнюю кухонным молотком по голове, отобрал дорогой смартфон и личную сумку... 24 сентября, время примерно было 15:20, на вид 25-30 лет.



Девочка в больнице 3 шва наложили. Подростки хотели его догнать и задержать, но преступник кинулся на них с ножом и они убежали».

Следствие просит возможных очевидцев произошедшего, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о неизвестном мужчине, сообщить в Октябрьский межрайонный следственный отдел по телефону 8(8342) 28-73-56 или 02.

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 180-185 см. Был одет в чёрную куртку с капюшоном, синие штаны. На лице медицинская маска.