Росагролизинг планирует нарастить инвестиции в развитие АПК Мордовии

Новости

25 сентября, в субботу, руководитель Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с генеральным директором акционерного общества «Росагролизинг» Павлом Косовым, который приехал в регион на подведение итогов отборочного этапа Чемпионата мира по пахоте, который завершился в Саранске. Стороны обсудили дальнейшее расширение направлений сотрудничества. Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Владимир Сидоров. 

Артём Здунов отметил, что для региона большая честь – принимать столь масштабное событие. Два финалиста представят Россию на мировых соревнованиях. 

«Нас связывают не только чемпионаты - хотя и это очень важно, - сказал Артём Алексеевич. – У нас большая программа взаимовыгодного сотрудничества. Ваши программы предлимитов и раннего бронирования позволяют нашим производителям более качественно планировать свою сельскохозяйственную деятельность». 

В этом году аграриям Мордовии через  АО «Росагролизинг» передана 51 единица сельхозтехники, в том числе 9 тракторов, 12 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн и 29 единиц другого оборудования на сумму более 335 млн. рублей. 

Павел Косов поблагодарил руководство республики за оперативность при организации отборочного этапа в непростых эпидемиологических условиях. С его слов, все прошло на самом высоком уровне. 

Также он добавил, что «Росагролизингом» инвестировано в АПК Мордовии более 13 млрд. рублей.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Территории комфорта

В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше

«Будет сидеть!»

Экс-руководителя  Корпорации развития РМ со второго раза осудили к реальному сроку заключения

«Ускоряйтесь в эти дни!»

В Администрации Саранска держат на контроле подготовку жилого фонда к предстоящему отопительному сезону

«Финита ля комедия»

В Мордовии полицейские устанавливают потерпевших от действий финансовой пирамиды «Финико»

1
Заказать рекламу
1
1
1