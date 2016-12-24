Росагролизинг планирует нарастить инвестиции в развитие АПК Мордовии

25 сентября, в субботу, руководитель Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с генеральным директором акционерного общества «Росагролизинг» Павлом Косовым, который приехал в регион на подведение итогов отборочного этапа Чемпионата мира по пахоте, который завершился в Саранске. Стороны обсудили дальнейшее расширение направлений сотрудничества. Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Владимир Сидоров.

Артём Здунов отметил, что для региона большая честь – принимать столь масштабное событие. Два финалиста представят Россию на мировых соревнованиях.

«Нас связывают не только чемпионаты - хотя и это очень важно, - сказал Артём Алексеевич. – У нас большая программа взаимовыгодного сотрудничества. Ваши программы предлимитов и раннего бронирования позволяют нашим производителям более качественно планировать свою сельскохозяйственную деятельность».

В этом году аграриям Мордовии через АО «Росагролизинг» передана 51 единица сельхозтехники, в том числе 9 тракторов, 12 зерноуборочных комбайнов, 1 кормоуборочный комбайн и 29 единиц другого оборудования на сумму более 335 млн. рублей.

Павел Косов поблагодарил руководство республики за оперативность при организации отборочного этапа в непростых эпидемиологических условиях. С его слов, все прошло на самом высоком уровне.

Также он добавил, что «Росагролизингом» инвестировано в АПК Мордовии более 13 млрд. рублей.