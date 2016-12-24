Президентский фонд культурных инициатив поддержал 21 проект из Мордовии

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24 сентября оргкомитет Президентского фонда культурных инициатив подвел итоги первого грантового конкурса на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В жюри вошли первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, а также известные деятели искусства. 

Конкурс проходил по 8 направлениям, среди которых стартапы в области искусства, фестивали, форумы, образовательные проекты и другие. Мордовия была широко представлена во многих из них. 

Так, в районах республики проведут уроки русской словесности «Дух и слово». Театр-студия «МХАТик» продолжит выявлять актерские таланты и ставить спектакли. Темниковская библиотека выиграла с проектом по сохранению и изучению мокшанского языка для детей «Язык – это история народа». А региональное отделение «Союза композиторов России» проведет в Саранске фестиваль музыки композиторов Поволжья и Приуралья. Каждый из победителей на реализацию своей идеи получит от 300 тыс. до 2,9 млн. рублей. 

В ближайшее время Президентский фонд культурных инициатив запустит образовательный блок, который поможет авторам проектов, не получивших поддержку, подготовить качественно заполненные заявки для следующего конкурса.

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