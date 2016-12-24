25 сентября стартует региональный этап Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»!

Участники фестиваля

Молодежные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 30 лет

Детские театральные коллективы и студии с возрастом участников от 6 до 17 лет

Региональный этап. Сентябрь - декабрь 2021г.

Отборочные этапы, по итогам которых в каждом регионе определятся региональные победители в двух номинациях (молодежные и детские театры).

Окружной этап. Январь - февраль 2022г.

Видеоверсии победителей регионального этапа размещаются на сайте фестиваля и в социальных сетях. Проводится голосование экспертного жюри.

Финальный этап. Март-апрель 2022г.

Оглашение результатов голосования на итоговой видеотрансляции в прямом эфире. Торжественная церемония награждения лауреатов Фестиваля.

Номинации и награды

«Лучший молодежный спектакль» - 100-200 тыс.руб. «Лучший детский спектакль» - 100-200 тыс.руб. «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса»

Окружной общественный проект создан по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на привлечение молодежи к участию в театральной жизни страны, а также развитие молодежного и детского театрального искусства.

Подробности на сайте театральноеприволжье.рф.