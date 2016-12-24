25 сентября стартует региональный этап Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»!

«Перед вами открываются большие возможности»
Артём Здунов 1 сентября принял участие в торжественной линейке МГПУ им. М.Е. Евсевьева
Участники фестиваля
Молодежные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 30 лет
Детские театральные коллективы и студии с возрастом участников от 6 до 17 лет
Региональный этап. Сентябрь - декабрь 2021г.
Отборочные этапы, по итогам которых в каждом регионе определятся региональные победители в двух номинациях (молодежные и детские театры).
Окружной этап. Январь - февраль 2022г.
Видеоверсии победителей регионального этапа размещаются на сайте фестиваля и в социальных сетях. Проводится голосование экспертного жюри.
Финальный этап. Март-апрель 2022г.
Оглашение результатов голосования на итоговой видеотрансляции в прямом эфире. Торжественная церемония награждения лауреатов Фестиваля.
Номинации и награды
«Лучший молодежный спектакль» - 100-200 тыс.руб. «Лучший детский спектакль» - 100-200 тыс.руб. «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса»
Окружной общественный проект создан по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на привлечение молодежи к участию в театральной жизни страны, а также развитие молодежного и детского театрального искусства.
Подробности на сайте театральноеприволжье.рф.
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