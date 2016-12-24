Артём Здунов выступил на Совете по вопросам интеллектуальной собственности под председательством Валентины Матвиенко

24 сентября в Москве Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности, который возглавляет спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. С докладами выступили Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, представители министерств, отраслевых федеральных служб, высших учебных заведений и крупных компаний.

На совещании обсудили развитие системы прав интеллектуальной собственности, межведомственное взаимодействие, ускорение получения разрешительных документов. На данный момент Российская Федерация занимает 8 место в мире по количеству поданных заявок на изобретения. Разработка стратегического регулирующего документа в сфере интеллектуальной собственности, который будет представлен до конца года, позволит России значительно увеличить этот результат. Кроме того, инновационные компании получат дополнительный инструмент для развития.

Руководитель Мордовии выступил с докладом, который касался региональной специфики работы с интеллектуальными правами. Предоставляя слово, Валентина Матвиенко поздравила руководителя региона с победой на выборах. «Артём Алексеевич, я вас поздравляю с убедительной победой на выборах Главы Республики Мордовия. Процент голосов показывает, каким высоким уровнем доверия у населения вы заручились. Я вам искренне желаю больших успехов!», - сказала спикер Совфеда.

Первое, на что обратил внимание Артём Здунов, - это необходимость организационных мероприятий. Для развития сферы нужно создать единый реестр научно исследовательских и опытно-конструкторских работ. Главная задача – повышение капитализации предприятий. Важно проработать вопрос, чтобы компании могли предоставить в залог банку свою собственную интеллектуальную разработку. Также немаловажно организовать обучение бизнеса по патентному направлению, так как предприниматели зачастую оказываются просто не готовы к сложным рыночным условиям. В качестве примера успешной компании руководитель республики привел АО «Биохимик».

«В Мордовии доля инновационной продукции достаточно высока. Борьба с коронавирусной инфекцией продемонстрировала высокий уровень кооперации между научными подразделениями и предприятиями. «Биохимик» изобрел известный по всей стране «Арепливир». Это существенный прорыв на рынке интеллектуальной собственности и постановки ее на учет. 90% рыночной стоимости компании «Биохимик» сегодня составляют нематериальные активы. В цене не оборудование, помещения или здания. Главная ценность сейчас – это интеллектуальная собственность. Это удалось сделать с помощью серьезной государственной поддержки», - сказал Артём Алексеевич.

Кроме того, он заявил о необходимости прививать культуру интеллектуальной собственности с детства. «Есть международный конкурс «Школьный патент: шаг в будущее». Считаю, что его нужно распространить по всей России. Он помогает выявлять значительные активы в молодежной среде и дополнительно воспитывает нашу культуру. Работа с интеллектуальной собственностью – вопрос отношения, которое нужно воспитывать годами», - добавил руководитель Мордовии.

Также Артём Здунов предложил провести одну из выездных сессий Совета по вопросам интеллектуальной собственности в Республике Мордовия.

Валентина Матвиенко это предложение поддержала: «Если есть необходимость отработать какой-то пилотный проект или инновации, Мордовия должна стать такой площадкой. Это инновационный регион с продвинутым руководителем, который занимается экономикой долгое время. Давайте будем отрабатывать нововведения здесь. Мы знаем, что Мордовия – один из лучших регионов!», - сказала Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России.