Петр Тултаев уходит с поста мэра Саранска

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В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
В Саранске проходит внеочередная сессия городского Совета депутатов. Главный вопрос — досрочное прекращение полномочий Главы города Петра Тултаева.
Отставка у саранского градоначальника принята. Исполнение обязанностей возложено на первого заместителя Главы города Илью Соколова.
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В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
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