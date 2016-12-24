Петр Тултаев уходит с поста мэра Саранска

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В Саранске проходит внеочередная сессия городского Совета депутатов. Главный вопрос — досрочное прекращение полномочий Главы города Петра Тултаева.

Отставка у саранского градоначальника принята. Исполнение обязанностей возложено на первого заместителя Главы города Илью Соколова.

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