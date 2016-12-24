В Саранске полиция объявила в розыск пропавшую 15-летнюю девушку

Медицина нового времени
Татьяна Голикова и Артём Здунов осмотрели новую поликлинику республиканского онкодиспансера
Полицейскими в Саранске устанавливается местонахождение без вести пропавшей Бурнаевой Светланы Юрьевны, 2006 года рождения, которая 23 сентября ушла из своего дома по проспекту 50-летия Октября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемой: на вид 16 лет, плотного телосложения, волосы крашеные. Была одета в зеленую куртку, темные брюки, кроссовки.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 29-90-02, 29-90-17 или 02.
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