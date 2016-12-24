Музей имени С.Д. Эрьзи приглашает 28 сентября на бесплатную экскурсию

Кустовые розы из Мордовии
Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике
28 сентября в 16:00 мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи приглашает всех ценителей прекрасного на бесплатную экскурсию по экспозиции работ гениального скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи.
В год 145-летия со дня рождения Мастера, переходя от одного произведения к другому, вы как бы повторите географию передвижений «гения резца», узнавая факты из его биографии, отмечая разнообразные материалы с которыми работал и которые открывал для себя великий С.Д. Эрьзя.
Забронируйте участие в путешествии в мир искусства прямо сейчас, ведь количество мест ограничено (группа не более 15 человек). Телефон: 8 (8342) 47-80-94.
Участникам на протяжении всего времени нахождения в музее необходимо использовать защитные маски.
Поделиться в соц. сетях:
Фонд развития моногородов профинансирует расширение тепличного комплекса по выращиванию роз в республике
4 сентября гостей фестиваля ждет поистине фейерверк культурных событий
Глава Мордовии Артём Здунов провел брифинг для представителей СМИ региона
Мэр Саранска повторно встретился с жителями группы домов по проспекту 70 лет Октября
Центризбирком Мордовии опубликовал предварительные итоги голосования в республике
МВД по РМ предупреждает жителей республики об опасных электронных посланиях
Электронный «подельник» помог аферистам выманить у нее 138 тысяч рублей
В республике прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Парни приехали в столицу Мордовии с крупной партией фальшивых 5-тысячных купюр
В Рузаевке после капитального ремонта открылась детская школа искусств