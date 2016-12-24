Музей имени С.Д. Эрьзи приглашает 28 сентября на бесплатную экскурсию

28 сентября в 16:00 мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи приглашает всех ценителей прекрасного на бесплатную экскурсию по экспозиции работ гениального скульптора Степана Дмитриевича Эрьзи.

В год 145-летия со дня рождения Мастера, переходя от одного произведения к другому, вы как бы повторите географию передвижений «гения резца», узнавая факты из его биографии, отмечая разнообразные материалы с которыми работал и которые открывал для себя великий С.Д. Эрьзя.

Забронируйте участие в путешествии в мир искусства прямо сейчас, ведь количество мест ограничено (группа не более 15 человек). Телефон: 8 (8342) 47-80-94.

Участникам на протяжении всего времени нахождения в музее необходимо использовать защитные маски.