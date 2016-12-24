«Вопросы об обеспечении детей, больных сахарным диабетом 1 типа, системами мониторинга глюкозы, приходят в мой аккаунт, - сообщил в инстаграм Глава Мордовии Артём Здунов. - @tsur_13 также фиксировал такие обращения в соцсетях. В республике 255 детей с этим серьезным заболеванием, требующим постоянного контроля уровня сахара в крови.



Поставил региональному минздраву задачу проанализировать опыт других регионов, федеральное законодательство, просчитать необходимый объем финансирования. Исходя из этого будем принимать решения.



Также важным считаю открытый диалог профессионального медицинского сообщества с жителями, которых эта беда коснулась. Людям нужны разъяснения по обеспечению лекарствами и медоборудованием. Начнём отвечать на эти вопросы в том числе в формате прямых линий. И первый эфир с главным специалистом по детской эндокринологии Минздрава РМ проведем в пятницу в 15.00 на площадках «Республики Мордовия» и НТМ в VK».