«Людям нужны разъяснения по обеспечению лекарствами и медоборудованием»

Репортер

 «Вопросы об обеспечении детей, больных сахарным диабетом 1 типа, системами мониторинга глюкозы, приходят в мой аккаунт, - сообщил в инстаграм Глава Мордовии Артём Здунов. - @tsur_13 также фиксировал такие обращения в соцсетях. В республике 255 детей с этим серьезным заболеванием, требующим постоянного контроля уровня сахара в крови.

Поставил региональному минздраву задачу проанализировать опыт других регионов, федеральное законодательство, просчитать необходимый объем финансирования. Исходя из этого будем принимать решения.

Также важным считаю открытый диалог профессионального медицинского сообщества с жителями, которых эта беда коснулась. Людям нужны разъяснения по обеспечению лекарствами и медоборудованием. Начнём отвечать на эти вопросы в том числе в формате прямых линий. И первый эфир с главным специалистом по детской эндокринологии Минздрава РМ проведем в пятницу в 15.00 на площадках «Республики Мордовия» и НТМ в VK».

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