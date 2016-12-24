В Мордовии будет модернизирована работа военного комиссариата с учетом развития цифровых технологий

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23 сентября руководитель Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам подготовки призыва граждан на военную службу в октябре-декабре текущего года. Обсудили итоги весенней призывной кампании и поставили задачи на предстоящий период.
Осенний призыв на срочную воинскую службу начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Артём Здунов подчеркнул, что последние несколько кампаний проходят в условиях серьезных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Благодаря принятым мерам удалось выполнить план набора призывников. Не допущено фактов отправки на службу инфицированных. Предстоящий призыв пройдет с учетом полученного опыта.
Кроме того, руководитель Мордовии добавил, что современность требует внедрения в военные комиссариаты цифровых технологий для более оперативного выполнения задач. «Одним из важнейших направлений нашей работы станет налаживание продуктивного взаимодействия между региональными и муниципальными властями. Из-за его отсутствия долго исполняются запросы, нет оперативности. Это должно уйти в прошлое. Нам нужно навести порядок в инфраструктуре. Мы должны создать специализированные рабочие места, оснастить их необходимым оборудованием. В рамках реализации соглашения, которое мы планируем подписать с министерством обороны РФ, нами будет разработана государственная программа развития военного комиссариата Мордовии», - сказал Артём Здунов.
На совещании прозвучали доклады о готовности территориальных подразделений к старту призывной кампании, медицинского освидетельствования призывников и подготовки граждан по военно-учетным специальностям.
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