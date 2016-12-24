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Инаугурация избранного Главы РМ Артёма Здунова состоится в Саранске 29 сентября в 12:00, в здании республиканского Дворца культуры. Об этом сообщает пресс-служба Главы Мордовии.
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