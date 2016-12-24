В Мордовии клиенты Почты России стали чаще рассчитываться за услуги безналичным способом

В почтовых отделениях республики растет число клиентов, которые рассчитываются за услуги с помощью банковских карт. С начала 2021 г. жители региона совершили порядка 100 000 операций по оплате услуг безналичным способом, что почти на 80% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

С помощью банковской карты в отделениях Почты России клиенты могут оплатить следующие почтовые услуги: отправку посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа, наложенный платеж за заказы из интернет-магазинов. Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок, канцелярской продукции, газет и журналов, продуктов питания, бытовой химии, техники и электроники. Терминалы поддерживают техническую возможность совершения платежей с использованием наиболее популярных сервисов бесконтактной оплаты.

POS-терминалы для безналичного расчета доступны во всех почтовых отделениях республики. Всего почтовики используют 425 устройств безналичной оплаты, из которых 90 установлены в почтовых отделениях Саранска. Чаще всего с помощью банковских карт расплачиваются за почтовые услуги жители столицы Мордовии и других городов – Рузаевки, Краснослободска, Темникова.

POS-терминалы, установленные в почтовых отделениях республики, позволяют клиентам не только производить оплату услуг, но и снимать наличные с карты или пополнять ее. Эти операции наиболее популярны в сельской местности, где отсутствует сеть банкоматов.