В Мордовии прошло совещание по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров»

22 сентября руководитель Мордовии Артём Здунов провел совещание по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» на территории Темниковского района. Обсуждались вопросы разработки проектно-сметной документации будущих объектов, ресурсного обеспечения и благоустройства общественных пространств.

Артём Здунов напомнил, что решение о включении Темниковского района в кластер было принято Президентом РФ Владимиром Путиным. Все поручения должны быть выполнены максимально точно и в срок. «Наша задача на данном этапе – определить все объекты для реализации. Нам нужно построить дороги, определить центр притяжения в виде объекта культурного развития «Ушаков-центр». Также мы должны привести в надлежащий вид весь город Темников. Необходимо создать туристическую структуру на объектах заповедника. Только тогда объекты станут притягательными», - подчеркнул руководитель региона.

И.о. заместителя Председателя Правительства РМ Наталья Таркаева пояснила, что на первом этапе работа будет сконцентрирована на трех пунктах: новые автомобильные дороги, центр культурного развития с музейно-просветительским модулем, а также благоустройство 9 общественных пространств. «По строительству автомобильной дороги. Трассировка определена, прохождение согласовано с Нижним Новгородом. Подготовлено техническое задание на проектирование. Денежные средства будут направлены из территориального дорожного фонда в 2022 году», - сообщила вице-премьер.

На встрече подняли вопрос о строительстве ресторанного комплекса в Темникове. Артём Здунов идею не поддержал и порекомендовал задуматься о рентабельности заведения. «Все объекты туристического кластера должны быть востребованными. Можно сделать в Саранске, можно сделать в Темникове великолепный ресторан, но там просто не будет потока людей. Туда будут приезжать паломники. Для кого там дискотеку делать? Разберитесь, кому это нужно. Построить можно что угодно, все будет красивое, будет манить своим блеском. Но там не будет людей, которым это нужно», - обратил внимание руководитель региона.

Стороны также обсудили вопросы ремонтно-реставрационных работ Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря и его газификации.