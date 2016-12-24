В Саранске подведены итоги выборов в горсовет

В наличии есть все виды вакцины
Для достижения коллективного иммунитета в Мордовии остается привить от коронавируса 82 тысячи жителей
Центризбирком Мордовии опубликовал итоги выборов в Совет депутатов городского округа Саранск по партийным спискам и одномандатным округам.
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Для достижения коллективного иммунитета в Мордовии остается привить от коронавируса 82 тысячи жителей
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