В Саранске подведены итоги выборов в горсовет

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Центризбирком Мордовии опубликовал итоги выборов в Совет депутатов городского округа Саранск по партийным спискам и одномандатным округам.

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