Назначен Ковылкинский межрайонный прокурор Мордовии

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.09.2021 старший советник юстиции Олег Костин назначен на должность Ковылкинского межрайонного прокурора Республики Мордовия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Костин Олег Николаевич родился в 1975 году в Республике Мордовия. В 1997 году окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Службу в органах прокуратуры начал с сентября 1997 года в должности следователя прокуратуры Республики Мордовия, затем работал заместителем прокурора Инсарского района. С 2013 по 2017 гг. возглавлял прокуратуру Чамзинского района.

До назначения Ковылкинским межрайонным прокурором с 2017 года работал прокурором Октябрьского района г. Саранска.