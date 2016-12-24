В Мордовии назначен новый прокурор Большеберезниковского района

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20.09.2021 старший советник юстиции Алексей Винтайкин назначен на должность прокурора Большеберезниковского района Республики Мордовия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Алексей Михайлович Винтайкин родился в 1982 году в г. Саранске. В 2004 году окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.
Службу в органах прокуратуры начал с июля 2004 года в должности следователя прокуратуры Республики Мордовия, затем работал прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики. С 2009 по 2016 гг. занимал должность заместителя прокурора Октябрьского района г. Саранска.
До назначения прокурором Большеберезниковского района с 2016 года работал прокурором Ельниковского района.
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