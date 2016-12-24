В Зубовой Поляне под проливным дождем на дороге насмерть сбили пешехода

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По информации Госавтоинспекции республики, 21 сентября в поселке Зубова Поляна пенсионер на отечественной легковушке насмерть сбил пешехода. Это случилось около восьми часов вечера в райцентре на дороге по ул. Советской. 63-летний водитель автомашины «Лада 211440» под проливным дождем не заметил 61-летнего мужчину, который в темное время суток шел по дороге. При этом, пешеход почему-то не воспользовался имеющимся тротуаром и был без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП неосмотрительный мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас по этому инциденту назначены экспертизы.
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