В Зубовой Поляне под проливным дождем на дороге насмерть сбили пешехода

По информации Госавтоинспекции республики, 21 сентября в поселке Зубова Поляна пенсионер на отечественной легковушке насмерть сбил пешехода. Это случилось около восьми часов вечера в райцентре на дороге по ул. Советской. 63-летний водитель автомашины «Лада 211440» под проливным дождем не заметил 61-летнего мужчину, который в темное время суток шел по дороге. При этом, пешеход почему-то не воспользовался имеющимся тротуаром и был без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП неосмотрительный мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сейчас по этому инциденту назначены экспертизы.