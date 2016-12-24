В следующем году в республике станет на два детских оздоровительных лагеря больше

22 сентября руководитель региона Артём Здунов провел совещание на тему развития системы детских оздоровительных лагерей. Были затронуты вопросы увеличения количества учреждений отдыха, разработки тематических смен и подготовки квалифицированных кадров. В обсуждении приняли участие и.о. Председателя Правительства РМ Владимир Сидоров и члены кабинета министров.



Артём Здунов отметил, что за систему детского отдыха в регионе отвечают сразу несколько министерств: образования, здравоохранения, спорта, социальной защиты и экономики. Эта работа должна быть выстроена системно. «Этим летом были направлены на отдых почти 19 тысяч детей. При этом в стационарные поехали только 6,4 тысяч. Получается, что в загородные оздоровительные учреждения едут только треть школьников. Мы с вами прекрасно понимаем, что отдыхать и восстанавливаться лучше всего на природе. Там своя атмосфера, высокий уровень социализации. Каждый из нас проходил через это. Это была хорошая школа», - сказал Артём Здунов.



При этом он добавил, что часть детей отдыхала за пределами республики. Необходимо создать современные условия внутри субъекта, чтобы в Мордовии оздоравливались не только наши школьники, но и приезжие из других регионов.



И.о. Председателя Правительства РМ доложил, что на территории Мордовии прошедшим летом функционировали 17 оздоровительных учреждений. Недействующим нужен ремонт, некоторым - капитальный. 8 лагерей утрачены безнадёжно... Было предложено вложиться в восстановление объектов, наиболее подходящих для этого, определить источники финансирования ремонтных работ.



Артём Здунов предложение поддержал: «К следующему лету в республике должно стать на два детских оздоровительных лагеря больше. Определите те, которые мы сможем привести в порядок наиболее быстро».



Также в ходе обсуждения было предложено разработать программу «Детский отдых». «Один из вариантов, который нужно рассмотреть в ближайшее время, – закрытые на сегодня школы, расположенные на комфортных территориях для создания лагерей на их базе», - сказал Владимир Сидоров.



Руководитель Мордовии подчеркнул, что нужно активнее привлекать к этой работе бизнес. Через механизм государсвенно-частного партнерства перезапустить инфраструктуру получится быстрее.



Первый заместитель министра спорта и молодежной политики РМ Анастасия Гришнева внесла предложение создать центр подготовки квалифицированных кадров для системы детских оздоровительных лагерей. «Его задачами может стать разработка профильных образовательных смен для различных категорий детей по разным тематикам. Это могут быть смены по гражданско-патриотическому воспитанию, для юных художников, музыкантов, блогеров, спортсменов», - добавила она.



Артём Здунов поручил изучить опыт других регионов и разработать самые актуальные программы и смены. При правильной и интересной организации в лагерь будут приезжать дети не только из Мордовии, но и из ближайших субъектов.