Представители саранского IT-сообщества участвуют в DigitalSkills 2021

Вчера в Казани стартовал III отраслевой чемпионат по стандартам Ворлдскиллс в сфере информационных технологий DigitalSkills 2021.

Открывая чемпионат, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев отметил, что в рамках чемпионата на практике обкатываются те компетенции, которые впоследствии лягут в основу профстандартов, требований и программ обучения образовательных учреждений. «Количество компетенций в 2021 году выросло до 35, от традиционных – графический дизайнер – до цифрового земледелия, цифрового модельера. Это действительно профессии будущего. Из конкурсных заданий понятно, что соревнования будут сложные и амбициозные. Для участников Digital Skills это возможность показать себя, причем не только в соревнованиях, но и будущим работодателям – это очень классный нетворкинг», – подчеркнул министр.

В профессиональном мастерстве по 35 компетенциям в сфере цифровых и информационных технологий соревнуются около 300 конкурсантов из 29 городов России. Значительную часть компетенций чемпионата составляет блок Future Skills – к нему относятся компетенции на базе новых технологий и кросс-компетенции, которые возникают при трансформации традиционных отраслей под влиянием цифровых технологий.

В рамках деловой программы, интегрированной в повестку международного форума Kazan Digital Week, сертифицированные эксперты Ворлдскиллс представляют программы по перспективным компетенциям ИТ-направления в рамках реализации проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Среди прочих в мероприятии принимают участие представители мордовской IT-компании “Байтэкс” руководитель отдела подготовки и развития персонала Александр Торговкин и преподаватель ОПРП Вадим Луковатый. Они представят новую компетенцию - “Тестировщик игрового программного обеспечения”, стандарты и требования которой были разработаны командой “Байтэкс” на основе многолетнего опыта.