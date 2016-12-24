Представители саранского IT-сообщества участвуют в DigitalSkills 2021

«Саранск» крупно проиграл «Родине»
Футболисты «Саранска» неожиданно крупно уступили в домашней встрече со столичной «Родиной»
Вчера в Казани стартовал III отраслевой чемпионат по стандартам Ворлдскиллс в сфере информационных технологий DigitalSkills 2021.
Открывая чемпионат, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев отметил, что в рамках чемпионата на практике обкатываются те компетенции, которые впоследствии лягут в основу профстандартов, требований и программ обучения образовательных учреждений. «Количество компетенций в 2021 году выросло до 35, от традиционных – графический дизайнер – до цифрового земледелия, цифрового модельера. Это действительно профессии будущего. Из конкурсных заданий понятно, что соревнования будут сложные и амбициозные. Для участников Digital Skills это возможность показать себя, причем не только в соревнованиях, но и будущим работодателям – это очень классный нетворкинг», – подчеркнул министр.
В профессиональном мастерстве по 35 компетенциям в сфере цифровых и информационных технологий соревнуются около 300 конкурсантов из 29 городов России. Значительную часть компетенций чемпионата составляет блок Future Skills – к нему относятся компетенции на базе новых технологий и кросс-компетенции, которые возникают при трансформации традиционных отраслей под влиянием цифровых технологий.
В рамках деловой программы, интегрированной в повестку международного форума Kazan Digital Week, сертифицированные эксперты Ворлдскиллс представляют программы по перспективным компетенциям ИТ-направления в рамках реализации проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Среди прочих в мероприятии принимают участие представители мордовской IT-компании “Байтэкс” руководитель отдела подготовки и развития персонала Александр Торговкин и преподаватель ОПРП Вадим Луковатый. Они представят новую компетенцию - “Тестировщик игрового программного обеспечения”, стандарты и требования которой были разработаны командой “Байтэкс” на основе многолетнего опыта.
Поделиться в соц. сетях:
Футболисты «Саранска» неожиданно крупно уступили в домашней встрече со столичной «Родиной»
В Саранске 13 сентября на Советской площади выступит группа «Братья Грим»
Парни приехали в столицу Мордовии с крупной партией фальшивых 5-тысячных купюр
Артём Здунов подверг критике подрядную организацию из-за отставания в графике дорожных работ
Электронный «подельник» помог аферистам выманить у нее 138 тысяч рублей
Мошенник обманул 19 человек на 1,5 миллиона рублей
Массовых торжественных линеек 1 сентября в школах Мордовии не будет
Республика станет площадкой для проведения эксперимента с зарплатами учителей
В августе жители Мордовии перечислили мошенникам более 15 миллионов рублей
15 сентября Артём Здунов осмотрел объекты благоустройства в Рузаевке - парк культуры и отдыха, а также аллею Машиностроителей