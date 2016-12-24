Борец Сергей Емелин связал себя узами брака со своей избранницей

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Бронзовый призер Олимпиады в Токио борец Сергей Емелин связал себя узами брака. Знаменательное событие было зафиксировано 21 сентября в родном городе спортсмена – Рузаевке. При этом свадебные торжества молодожены решили отложить на какое-то время.
Со своей избранницей Сергей Емелин встречается уже довольно давно. Спортсмен сделал предложение своей девушке вскоре после возвращения с Олимпийских игр в Японии. Валерия ответила согласием.
На Олимпиаде в Токио борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг. За высокие спортивные достижения Президент России наградил спортсмена из Мордовии медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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