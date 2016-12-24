«У нас все получится! Дальше только вместе!»

Глава Мордовии Артём Здунов провел брифинг для представителей СМИ региона

21 сентября избранный Глава Республики Мордовия Артём Здунов провел брифинг на тему состоявшихся выборов. Руководитель региона поблагодарил избирателей за высокую активность, а всех причастных - за профессиональную работу.



Избранный Глава Мордовии отметил, что это были самые масштабные выборы в новейшей истории региона. Выбирали депутатов Государственной Думы РФ, Государственного Собрания РМ, Главу Республики, депутатов муниципальных советов. «Выборы состоялись. Они законны и легитимны, - сказал Артём Алексеевич. – В общей сложности прошло 246 избирательных кампаний. На 48 мест Госсобрания претендовали 458 кандидатов, конкурс составил без малого 10 человек на место. Важно, что избирательная кампания прошла в спокойной, конструктивной обстановке, выборы были объективными и прозрачными. Существенных нарушений не зафиксировано. На мой взгляд – это самый главный результат».



Артём Здунов подчеркнул, что в Государственном Собрании Мордовии впервые будут представлены 4 политические партии.

Руководитель региона поблагодарил жителей за высокую активность, которая оказалась значительно выше среднего показателя по стране. Свой голос отдали более 384 тысяч человек, что составляет 65,13% от общего числа избирателей. По этому показателю республика занимает 16 место в Российской Федерации.

«Я хочу поблагодарить всех жителей Мордовии за такую активную позицию, за уделенное время. Это говорит о том, что люди заинтересованы в развитии Мордовии и России. Это отношение участия и партнерства. Радует, что на участки пришло много молодежи и семей с детьми», - сказал Артём Здунов.



Он также обратился со словами благодарности к тем, кто обеспечил безопасность на участках: к правоохранителям, медицинским работникам и представителям экстренных служб.



Кроме того, избранный Глава Республики Мордовия поделился ближайшими планами работы. «Впереди большая работа. Она нацелена, в первую очередь, на повышение благосостояние жителей республики. У нас есть индивидуальная программа развития с конкретными шагами. Мы продолжим работу по финансовой стабилизации региона, - пояснил Артём Здунов. - Есть соответствующие поручения Президента России Владимира Путина. Я благодарен федеральным властям за то, что наши обращения приносят конкретные результаты. Не сомневаюсь, что у нас все получится. Мы продолжаем уверенно идти в будущее. Дальше только вместе!»