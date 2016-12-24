Артёму Здунову вручено удостоверение об избрании на должность Главы РМ

21 сентября председатель Центральной избирательной комиссии РМ Александр Косов вручил Артёму Здунову удостоверение об избрании его Главой Мордовии.



Руководитель республики отметил высокий организационный уровень проведенных выборов. «Такую оценку дали не только жители Мордовии, но и приезжие специалисты, внешние наблюдатели. Я благодарю, что все три дня прошли в спокойной и конструктивной атмосфере. Все спорные моменты решались на месте. Отмечено хорошо налаженное взаимодействие со всеми кандидатами и политическими партиями. Все отработали безукоризненно с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности», - подчеркнул руководитель региона.



Председатель ЦИК РМ обратил внимание на высокую явку. На досрочных выборах Главы РМ она составила 64,97%. За временно исполняющего обязанности Главы Мордовии Артёма Здунова голос отдали 78,26% проголосовавших.



По итогам заседания Центральной избирательной комиссии РМ подписано постановление, в котором выборы признаны состоявшимися. Избранным на должность Главы Республики Мордовия признан Артём Алексеевич Здунов.