Почта России удвоит бонусы жителям Мордовии при оплате посылок картой Visa

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Почта России и платежная система Visa запустили совместную акцию для клиентов Почты. Теперь отправители, которые оплачивают посылки картой Visa на сайте и в мобильном приложении, получают 10% бонусов от стоимости доставки. Это в два раза больше, чем начисляется по стандартным условиям бонусной программы Почты России. Принять участие в акции могут клиенты Почты по всей России.
«Мы развиваем платёжные сервисы для удобства пользователей – наши клиенты активно используют банковские карты при оплате в мобильном приложении и на сайте – около половины оформленных онлайн посылок оплачиваются картой Visa. Такая акция – возможность для большого числа людей копить в два раза больше бонусов, чтобы потом оплачивать ими другие отправления. Почта России открыта к новым партнёрствам и стремится развивать свою бонусную программу для удобства и выгоды наших клиентов», — отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артём Стёпин.
Напомним, что с сентября 2021 года Почта России запустила бонусную программу на всю Россию. Оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты Почты получают бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля.
Мордовия стала участником бонусной программы еще в январе 2021 года, когда проект был запущен в тестовом режиме в 11 регионах Поволжья и на Северном Кавказе. С января по июль участниками стали более 55 000 человек. Почта России начислила более 10 млн рублей бонусами, 79% из которых клиенты уже потратили на следующие отправления.
В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок 1 класса и нестандартных посылок, доставка международных посылок и мелких пакетов. Бонусы начисляются на специальный счёт клиента в личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. 1 бонус равен 1 рублю. Стать участниками программы могут только физические лица.
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