Сотрудники Мордовского ОМОН Росгвардии провели учебные сборы по высотно-штурмовой подготовке

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В Пензе сотрудники спецподразделения Управления Росгвардии по Мордовии в течение недели отрабатывали навыки проникновения в высотное помещение с использованием специальных спусковых устройств.
Высотно-штурмовые учения – обязательная часть профессиональной подготовки спецподразделений Росгвардии. В результате тренировок бойцы приобретают навыки для выполнения служебно-боевых задач на наружной вертикали здания, либо других труднодоступных местах. Личный состав ОМОН Росгвардии регулярно принимает участие в учебных сборах по высотно-штурмовой подготовке - это позволяет поддерживать должный уровень профессионализма.
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