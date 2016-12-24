Сотрудники Мордовского ОМОН Росгвардии провели учебные сборы по высотно-штурмовой подготовке

В Пензе сотрудники спецподразделения Управления Росгвардии по Мордовии в течение недели отрабатывали навыки проникновения в высотное помещение с использованием специальных спусковых устройств.

Высотно-штурмовые учения – обязательная часть профессиональной подготовки спецподразделений Росгвардии. В результате тренировок бойцы приобретают навыки для выполнения служебно-боевых задач на наружной вертикали здания, либо других труднодоступных местах. Личный состав ОМОН Росгвардии регулярно принимает участие в учебных сборах по высотно-штурмовой подготовке - это позволяет поддерживать должный уровень профессионализма.