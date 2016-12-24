Осужденные женщины в мордовской колонии погружаются в медитацию при помощи арт-терапии

Репортер

В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ ведомственные психологи применяют в работе с осужденными женщинами различные восстановительные практики. Например, оказавшихся за решеткой представительниц слабого пола привлекают к раскрашиванию картинок в специальных кабинетах адаптации. Заштриховывая рисунки с мелкими деталями и одинаковыми элементами, заключенные погружаются в состояние медитации и переносятся в своих мыслях к чему-то светлому и радостному. Такая арт-терапия, как утверждается, самым благотворным образом сказывается на психологическом климате в женских отрядах колонии.

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